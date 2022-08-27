Мужчина думал, что у него Covid-19. Оказалось, что это смертельная грибковая инфекция, распространяющаяся через пыль.

Это лихорадка Валли, потенциально смертельная грибковая инфекция, которая в последние годы появляется все чаще.

Диагноз Хосе Леону был поставлен только через месяц после появления симптомов. Все это время его состояние ухудшалось. Дело в том, что его постоянно обследовали на Covid-19, считая его состояние тяжелым случаем коронавирусной инфекции, и тесты были отрицательные.

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Мужчина начал сильно уставать, дошло до того, что он не мог вставать. И только после этого ему сделали обследование легких и стали подозревать лихорадку Валли.

Хосе лечился амфотерицином В, сильным внутривенным противогрибковым препаратом. Он пробыл в больнице до конца июля, чтобы получить инъекции. Сейчас Хосе дома, но до нормальной жизни еще далеко.

Лихорадка долины, или кокцидиоидомикоз, — это инфекция, вызванная вдыханием спор грибка Coccidioides, который находится в почве.

Не всякий, кто вдыхает споры, заболеет. Но у примерно у 40% лихорадка разовьется.

Это не заразно, но споры все чаще обнаруживаются в неожиданных местах, вероятно, из-за изменения климата.