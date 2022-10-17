Специалисты больницы Св. Николая Первого медицинского объединения Львова удалили 13-летнему Павлу из Донетчины камень площадью 24 см кв., который заблокировал почку. Редкое коралловидное образование хирурги извлекли через минимальный прокол.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Коралловидный камень обычно формируется уже во взрослом возрасте. Но 13-летний пациент от рождения имеет ДЦП, а также эпилепсию. Большой камень появился из-за малоподвижности и большой нагрузки организма лекарствами, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что медики отделения урологии детской больницы Святого Николая раздробили и удалили образование без разреза, через 5-миллиметровое отверстие.

Сообщается, что миниинвазивное вмешательство выполнили методом перкутаной нефролитотрипсии (PCNL). Хотя сам метод PCNL наиболее распространен во взрослой урологии.

Сотрудники клиники также рассказали, что сам мальчик — из прифронтовой Дружковки. Сначала лечился в Харькове, позже из-за войны и болезни сына семья переехала во Львов.

Уже здесь медики обнаружили: вся полость почки была наполнена образованием размером 8 на 3 см, и уже не было места, где могла бы собираться моча. Проще говоря, орган просто не мог выполнять своей функции.

— Через небольшой прокол и с помощью полумиллиметровой металлической трубки, камеры и ультразвуковой приставки специалисты раздробили камень. А его частицы выбили наружу постоянным потоком жидкости, — объяснили медики.

По их словам, восстановление после такой операции — быстрое. Пациента уже выписали.

Сообщается, что самому маленькому ребенку с коралловидным камнем в почке, которого в своей практике лечили специалисты урологического отделения, было всего девять месяцев.

Источник: Первое медобъединение Львова