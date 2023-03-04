Ученые выяснили, какое лекарство от диабета можно принимать беременным

Сахарный диабет второго типа неплохо поддается медикаментозному лечению. Однако при беременности многие из препаратов противопоказаны больным диабетом женщинам.

Канадские ученые, проведя исследование, выяснили, что один из самых эффективных таких препаратов для лечения диабета — метформин — безопасен для плода и никак не влияет на физическое развитие в первые два года жизни ребенка, хотя он проникает через плаценту.

Метформин эффективно снижает уровень глюкозы в крови. Особенно хорошо он проявляет свои эффекты у людей с ожирением и в начальном периоде инсулинорезистентности.

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Двухлетнее наблюдение за детьми, родившимися у женщин, больных диабетом и принимавших метформин, не выявило у них отклонений физического развития: они рождались с нормальным весом и ростом.

Однако у мальчиков, чьи матери принимали метформин, на протяжении первого года жизни индекс массы тела был несколько выше, чем у детей из контрольной группы. Но спустя год этот показатель был в норме.

Источник: The Lancet Diabetes & Endocrinology