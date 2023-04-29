Известные в мире компании Seres Therapeutics и Nestlé Health Science разработали новый препарат для лечения антибиотикассоциированного колита, с которым очень трудно бороться.

Препарат… из кала прошел все необходимые клинические исследования и уже одобрен к использованию Управлением по продовольствию и медикаментам США (FDA).

Препарат Vowst имеет вид капсул и предназначен для трансплантации кала донора больному антибиотикассоциированным колитом. Капсулы содержат живые бактерии из фекалий донора.

Лечить пациентов трансплантацией кала в США разрешили с конца прошлого года. Правда речь идет именно о препарате, который лечит одно-единственное заболевание — рецидивирующий антибиотикассоциированный, или псевдомембранозный колит, который вызывает чрезмерное размножение в кишечнике бактерии Clostridioides difficile.

Исследования показали, что каловый препарат значительно эффективнее лечения антибиотиками. Благодаря ему нормализуется соотношение микробов в кишечнике.

Но сначала раствор донорских фекалий вводили ректально, что было неприемлемо для многих пациентов, поскольку вызывало дискомфорт.

И вот появился оральный препарат Vowst в капсулах. Если абстрагироваться, из чего он состоит, то его можно принимать как обычные таблетки. Vowst рекомендуют глотать, запивая водой, раз в сутки в течение трех дней.

Рекомендации разработали после испытания на 500 добровольцах. Лечение, которое длилось всего три дня, существенно уменьшало симптомы кишечной инфекции и позволяло избежать рецидива колита.

Терапия хорошо воспринималась пациентами. Если и были какие-то побочные эффекты, то это краткосрочные вздутие, запор, диарея.