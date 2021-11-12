Верхняя Австрия отправит на карантин миллионы людей, не вакцинированных от Covid-19.

– Я не понимаю, почему две трети должны терять свободу только потому, что одна треть колеблется, – заявил канцлер Александр Шалленберг.

В Австрии стремительно растет количество больных Covid-19, отделения интенсивной терапии сталкиваются с возрастающей нагрузкой. Поэтому решено отправить на карантин людей, которые в случае болезни могут попасть в уже переполненные больницы.

Провинция Верхняя Австрия больше всего пострадала от пандемии коронавируса, поэтому и планирует ввести карантин для невакцинированных с понедельника следующей недели по рекомендациям медицинских экспертов.

– Карантин для невакцинированных означает, что нельзя выходить из дома, если не идешь на работу или покупать самое необходимое, – разъяснил канцлер.

Регион станет первым, который перейдет на пятый уровень пятиступенчатого плана правительства Австрии, согласованного в сентябре. Он предусматривает, что после того, как 30% коек интенсивной терапии будут заняты пациентами с Covid-19, люди, не вакцинировавшиеся от коронавируса, будут помещены на самоизоляцию. Нынешний уровень составляет 20% и быстро растет.

— Согласно дополнительному плану у нас есть только несколько дней до введения карантина для невакцинированных людей, — сказал канцлер Александр Шалленберг.

Он добавил, что уровень вакцинации в Австрии позорно низкий.

По данным национальной статистики, около 65% жителей Австрии полностью вакцинированы от коронавируса. В Верхней Австрии зарегистрировано менее 60% вакцинированного населения.

Многие австрийцы скептически относятся к вакцинации, и эта точка зрения поддерживается ультраправой партией Свобода — третьей по величине в парламенте.

Европа снова оказалась в эпицентре пандемии, когда случаи Covid-19 достигли или превысили рекордные уровни из-за неравномерного охвата вакцинами и ослабления профилактических мер, заявила на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения, добавив, что в регионе прогнозируется еще 500 тыс. смертей до февраля.

Согласно отчету ВОЗ, количество смертей от коронавируса возросло на 10% по всему континенту за последнюю неделю, что делает его единственным регионом в мире, где неуклонно растет количество случаев заболевания и смертности от коронавируса.

За сутки 10 ноября 2021 Украина стала второй в мире по количеству новых смертей от коронавируса, в стране зафиксировали 652 новых летальных исхода. В тот день хуже эпидситуация была только в России, там зафиксировали вдвое больше смертей в сутки – 1237.