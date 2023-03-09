В разных провинциях Турции из-за ящура были закрыты все рынки по продаже скота. Междугородные перевозки животных запрещены. Министерство сельского хозяйства и лесного хозяйства сообщило, что на восьми предприятиях приняты все меры, в том числе карантинные.

Министерство сельского и лесного хозяйства сообщило, что провинциальные и районные рынки скота были закрыты до дальнейшего распоряжения из-за ящура у животных по всей Турции.

После решения министерства ассоциации производителей предупредили своих членов об исполнении решения.

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Турецкая ветеринарная медицинская ассоциация также предупредила о рисках, связанных с ящуром по всей Турции, особенно в регионе землетрясения.

В регионе землетрясения почти 14 млн голов крупного рогатого скота и овец, поэтому вакцинация и профилактические медицинские услуги против инфекционных заболеваний должны продолжаться непрерывно.

Президент Центрального совета Турецкой ветеринарно-медицинской ассоциации Мурат Арслан обратился с просьбой предоставить контейнеры ветеринарам, чьи клиники пострадали от землетрясения, чтобы не нарушить работу ветеринарной службы в регионе.

По его словам, поставка вакцин и лекарств также должна быть определенное время бесплатной.

Чтобы предотвратить распространение заболевания в стране с других территорий, усилены меры пограничного надзора и дорожного контроля.

Национальным центром контроля за заболеваниями были приняты все меры по предотвращению распространения болезни.

Ящур серотипа SAT-2 впервые встречается в Турции, поэтому ускорены темпы разработки вакцины против этого серотипа.

Источник: NTV Para