Мы знаем огромное количество блюд из картофеля. Однако среди них не так уж много салатов. В Германии же картофельные салаты очень популярны. Поэтому мы предлагаем приготовить простой салат с соусом айоли.

Ингредиенты

800 г картофеля

4-5 веточек тимьяна

Для соуса

зубчик чеснока

½ ч. л. горчица

щепотка соли

2 желтка

20 мл сока лимона (сок половины лимона)

50-60 мл оливкового масла

Картофель помойте, залейте водой в кастрюле, посолите немного и варите на среднем огне до готовности. Готовность проверяйте деревянной зубочисткой. Слейте воду и дайте немного остыть.

Приготовьте соус айоли. Смешайте два желтка и горчицу, сок лимона и щепотку соли. Добавьте измельченный зубчик чеснока и взбейте смесь венчиком. Добавьте оливковое масло и перемешайте до получения однородной консистенции. Соус получается достаточно острым, поэтому можно добавить сладкую горчицу.

Картофель порежьте на кусочки произвольного размера (1,5 — 2 см), не очищая шкурку. Если используете мелкий молодой картофель, оставьте его целым.

Добавьте в картофель соус и хорошо перемешайте. Соус добавляйте понемногу, потому что айоли имеет достаточно острый вкус, поэтому сначала попробуйте, а затем добавляйте еще.

Добавьте в салат свежие листики тимьяна. Одну веточку оставьте для подачи. Они придадут салату максимальный аромат. Сухой тимьян не советуем применять заменять, потому что нужны именно мягкие листики.

Разложите салат по тарелкам и украсьте каждую порцию веточкой тимьяна. Салат подают как в теплом, так и холодном виде.

Источник: Евгений Клопотенко