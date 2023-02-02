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Несколько недель жил с деталькой конструктора в пищеводе: во Львове прооперировали семимесячного ребенка

2 февраля 2023, 14:40
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Несколько недель жил с деталькой конструктора в пищеводе: во Львове прооперировали семимесячного ребенка

Специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматдет успешно прооперировали семимесячного ребенка, который несколько недель жил с деталькой детского конструктора в пищеводе.

Сотрудники клиники написали в Facebook, что Юрчик из многодетной семьи, он четвертый ребенок. Еще, очевидно, перед Новым годом дети постарше складывали конструктор и не заметили, как малыш случайно проглотил одну из деталей.

— Грудное молока Юрчик ел хорошо, проблемы начались, когда давали прикорм. Его начало рвать. Врачи диагностировали воспаление правого легкого, — рассказывает мама Юля.

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По словам медиков, 16 января родители обратились в Львовский Охматдет. Малышу сделали КТ, которое, в частности, показало расширение пространства пищевода и сужение в одном месте, остаточные воспалительные изменения после пневмонии верхней доли правого легкого.

Однако на КТ не смогли увидеть, что в пищеводе есть посторонний предмет.

Поскольку рвота у ребенка не прекращалась, хирурги решили провести фиброгастроскопию, во время которой обнаружили в пищеводе посторонний предмет в грануляционных наростах, что свидетельствует о том, что он находился там около трех недель.

Малышу сразу провели оперативное вмешательство и эндоскопически удалили детальку.

Сегодня ребенок себя чувствует хорошо, все симптомы прошли и мама с Юрчиком вернулись к привычной жизни.

Источник
ЛОДКЛ Охматдит
Теги
Львов Медики Операция Охматдит
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