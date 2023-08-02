Согласно данным благотворительной организации Houp Foundation, в ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину серьезные ранения получили 200 тыс. украинцев, из которых около 10% была проведена ампутация.

По мнению экспертов организации, от 20 до 50 тыс. украинцев потеряли одну или больше конечностей. Таким образом, уровень ампутаций в Украине может достигать времен Первой мировой войны, когда конечности потеряли около 67 тыс. немцев и 41 тыс. британцев.

Журналисты издания The Wall Street Journal, в свою очередь, на основе данных протезных компаний, врачей и благотворительных организаций, считают, что количество украинцев с ампутацией может быть больше.

Отмечается, что стоимость современных протезов может достигать €50 тыс., в то время как украинские военные получают в случае ранения примерно €20 тыс.