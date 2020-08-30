30 августа в мире 24 996 456 млн подтвержденных случаев коронавируса.

За время пандемии 842 499 тыс. человек умерли, выздороветь удалось более 17 509 747 млн ​​пациентам.

Страны-лидеры по количеству больных коронавирусом:

США — 5 961 094;

Бразилия — 3 846 153;

Индия — 3 542 733;

Россия — 982 573;

Перу — 629 961.

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Страны, где больше всего летальных случаев:

США — 182 761;

Бразилия — 120 262;

Мексика — 63 819;

Индия — 63 498;

Великобритания — 41 585.

Страны с наибольшим количеством тех, кто выздоровел:

США — 3 408 799;

Бразилия — 3 006 812;

Индия — 2 713 933;

Россия — 804 383;

Южная Африка — 536 694.

Украина с 116 978 подтвержденными случаями Covid-19 занимает 26 место в списке.

Карантин в мире

Молдова разрешила въезд на свою территорию иностранным гражданам, за исключением стран красной зоны. В нее входит и Украина.

Венгрия с 1 сентября закроет границы для иностранцев в связи со второй волной эпидемии коронавируса.

Коронавирус в мире 29 августа

По статистике коронавируса в мире 29 августа, на планете 24,9 млн человек заболели Covid-19. За время пандемии от осложнений умерли 841,3 тыс. человек.

Выздороветь удалось почти 17 млн пациентам.