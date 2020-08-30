30 августа в мире 24 996 456 млн подтвержденных случаев коронавируса.
За время пандемии 842 499 тыс. человек умерли, выздороветь удалось более 17 509 747 млн пациентам.
Страны-лидеры по количеству больных коронавирусом:
- США — 5 961 094;
- Бразилия — 3 846 153;
- Индия — 3 542 733;
- Россия — 982 573;
- Перу — 629 961.
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Страны, где больше всего летальных случаев:
- США — 182 761;
- Бразилия — 120 262;
- Мексика — 63 819;
- Индия — 63 498;
- Великобритания — 41 585.
Страны с наибольшим количеством тех, кто выздоровел:
- США — 3 408 799;
- Бразилия — 3 006 812;
- Индия — 2 713 933;
- Россия — 804 383;
- Южная Африка — 536 694.
Украина с 116 978 подтвержденными случаями Covid-19 занимает 26 место в списке.
Карантин в мире
Молдова разрешила въезд на свою территорию иностранным гражданам, за исключением стран красной зоны. В нее входит и Украина.
Венгрия с 1 сентября закроет границы для иностранцев в связи со второй волной эпидемии коронавируса.
Коронавирус в мире 29 августа
По статистике коронавируса в мире 29 августа, на планете 24,9 млн человек заболели Covid-19. За время пандемии от осложнений умерли 841,3 тыс. человек.
Выздороветь удалось почти 17 млн пациентам.