Скоро оспа обезьян станет достаточно серьезной проблемой общественного здравоохранения, количество новых случаев будет расти. Об этом главный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская заявила на своем Telegram-канале.

— Заболевание неприятно своей длительностью (до одного месяца и больше). Первые симптомы не всегда клинически значимы и люди могут их игнорировать, — пишет Ольга Голубовская.

По ее словам, у трети больных развивается болевой синдром, требующий госпитализации, поражаются слизистые, иногда достаточно интенсивно, включая конъюнктиву и роговицу.

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— Ранняя выраженная лимфаденопатия также очень характерный синдром, позволяющий отличить это заболевание, например, от ветряной оспы, — комментирует инфекционист.

И напоминает, что во время вспышек основной фактор риска заражения — тесный контакт с инфицированными людьми. Причем медицинские работники и члены семьи подвергаются наибольшему риску заражения.

— Также не исключен воздушно-капельный путь передачи, — пишет Голубовская.

Главный инфекционист Минздрава советует придерживаться рекомендаций CDC, разработанных в связи с вспышкой обезьяньей оспы.

Рекомендации CDC:

при наличии лихорадки и/или любых респираторных симптомов оставаться в изоляции, исключая необходимость обращения за мед ицинской помощью;

помощью; носить плотно прилегающую маску и избегать тесного физического контакта с людьми и животными;

пораженные участки надо прикрывать одеждой;

не передавать надетую одежду, стирать и дезинфицироваться предметы, которыми пользовались, обрабатывать поверхности;

избегать совместного использования посуды;

часто мыть руки с мылом или использовать дезсредство.

— В принципе, вспышки этого заболевания, по крайней мере ранее, неплохо поддевались контролю, это не Covid-19. Специфическая профилактика также обещает хорошую защиту, — говорит Ольга Голубовская.

Напомним, что по состоянию на 16 сентября в мире зафиксировано 61 037 случаев заболевания, больше всего в Южной и Северной Америке.

Источник: Ольга Голубовская