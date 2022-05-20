Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает группу ведущих экспертов на экстренное совещание для обсуждения вспышки оспы обезьян.

Как сообщает The Telegraph, основными темами для разговора будут способы распространения вируса, необычно высокая распространенность среди геев и бисексуальных мужчин, а также ситуация с вакцинацией.

Предполагается, что на встрече будет присутствовать исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, доктор Майк Райан.

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Специалисты попытаются решить, следует ли использовать вакцину против оспы, производимую компанией Bavarian Nordic, для контактов с людьми, о которых известно, что они инфицированы.

Вакцина одобрена только в Великобритании для защиты от оспы. Данные показывают, что она снижает риск заболевания человека на 85%.

Если человек получает прививку в течение четырех дней после заражения, вакцина может изменить течение инфекции и улучшить прогноз.

Сейчас специалистов беспокоит рост случаев заболевания оспой обезьян в Великобритании. Заболевание было замечено и в других странах.

Медицинские бригады были развернуты по всему миру, чтобы связаться с зараженными людьми, при этом геям и бисексуальным мужчинам настоятельно рекомендуется обращать особое внимание на любые новые высыпания на их теле, особенно на гениталиях.

Источник: The Telegraph