По состоянию на 1 сентября 2021 года в Украине подтвердили 2 288 371 случай коронавируса. А за сутки — 2 075 новых больных. Среди них — 153 ребенка и 52 медработника.

В больницы с диагнозом коронавирус попали 874 украинца.

С начала пандемии Covid-19 вирус унес жизни 53 833 граждан, за сутки умерло 44 человека.

Побороть болезнь за все время удалось 2 208 865 людям, за 24 часа – 925.

Всего в Украине провели 12 008 463 тестирования методом ПЦР, в течение суток – 28 140.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

г. Киев — 268 случаев;

Винницкая область — 34 случая;

Волынская область — 35 случаев;

Днепропетровская область — 108 случаев;

Донецкая область — 139 случаев;

Житомирская область — 63 случая;

Закарпатская область — 24 случая;

Запорожская область — 58 случаев;

Ивано-Франковская область — 81 случай;

Киевская область — 70 случаев;

Кировоградская область — 15 случаев;

Луганская область — 115 случаев;

Львовская область — 121 случай;

Николаевская область — 33 случая;

Одесская область — 103 случая;

Полтавская область — 28 случаев;

Ровенская область — 65 случаев;

Сумская область — 43 случая;

Тернопольская область — 73 случая;

Харьковская область — 177 случаев;

Херсонская область — 120 случаев;

Хмельницкая область — 93 случая;

Черкасская область — 49 случаев;

Черновицкая область — 128 случаев;

Черниговская область — 32 случая.

Вакцинация в Украине

За сутки, 31 августа, в Украине от коронавируса вакцинировались 157 049 людей. Одну дозу получили 54 355 человек, полностью иммунизированы — 102 694 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 5 413 772 человека, из них получили одну дозу – 5 413 770 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 825 401 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 9 239 171 прививку.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 31 августа, в Украине подтвердили 2 286 296 случаев коронавируса. За сутки было 1 356 новых больных. Подробную статистику Covid-19 в Украине — читайте на Фактах ICTV.