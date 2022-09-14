Количество новых зарегистрированных случаев Covid-19 резко сократилось, это шанс покончить с пандемией, заявил 14 сентября на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус.

– Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии, – сказал он журналистам. – Мы еще не там, но конец близок. Но миру нужно сделать шаг вперед. Если мы не воспользуемся этой возможностью сейчас, рискуем получить больше вариантов, больше смертей, больше сбоев и больше неопределенности.

На минувшей неделе, отметил глава ВОЗ, обнаружили наименьшее количество смертей от Covid-19 с марта 2020 года.

Результаты национального теста, проведенного в США, показали, насколько разрушительными были два года Covid-пандемии для 9-летних школьников: их успеваемость по математике и чтению упала до уровня двух десятилетий назад.

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Источник: WHO