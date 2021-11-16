С 22 ноября в Ивано-Франковске будет возобновлено очное обучение учеников 5-11 классов. Об этом сегодня, 16 ноября, на своей странице в Facebook сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

— Только что на оперативном совещании дал поручение, чтобы уже с понедельника возобновился полноценный образовательный процесс в наших школах, — сообщил он.

Он отметил, что в школах будут работать только те педагоги и сотрудники, которые получили полную вакцинацию от коронавируса. Тех, кто этого не сделал, отстранили от выполнения своих служебных обязанностей согласно соответствующему распоряжению Министерства экономики.

Напомним, что период отстранения от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса, не будет оплачен. Работник может вернуться на свое рабочее время, как только будет привит.

Мэр Франковска также уточнил, что некоторые школы города начнут работать с четверга, то есть с 18 ноября.

Стоит отметить, что Ивано-Франковская область, по данным Минздрава, все еще пребывает в красной зоне эпидемической опасности. Здесь находятся 18 регионов Украины.

Источник: Руслан Марцинкив