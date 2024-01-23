Столичные хирурги удалили 20-тисантиметровую кисту из поджелудочной женщины.
Симптомы кисты и попытки лечения
Несколько лет назад молодая женщина из Киева начала испытывать сильную боль в животе, которая не проходила со временем.
Обследование в больнице по месту жительства показало наличие кисты поджелудочной железы.
Женщине предложили провести операцию, она согласилась.
Пациентка перенесла цистоеюностомию с анастомозом по Брауну.
Боль после операции перестала беспокоить, только образовалась послеоперационная грыжа.
Однако со временем начала появляться сильная боль, постоянная тошнота и ощущение сжатия в животе.
Удаление кисты
В Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова обнаружили, что предыдущий диагноз был неточным.
За все время кистозное образование значительно увеличилось, оно начало сжимать окружающие органы.
Мультидисциплинарная команда установила, что это мультилокулярное кистозное образование тела-хвоста поджелудочной железы, его длина составляла 20 см.
Специалисты отделения хирургии поджелудочной железы и желчевыводящих протоков решили провести сложную операцию — дистальную резекцию поджелудочной железы со спленэктомией, краевую резекцию воротной вены и ее пластику, а также герниопластику передней брюшной стенки.
Они удалили селезенку и устранили послеоперационную килу.
После вмешательства пациентка провела сутки в интенсивной терапии и неделю в обычном отделении.
Сейчас женщина проходит амбулаторное лечение и реабилитацию.
Источник: Национальный Научный Центр хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова
Фото: Национальный Научный Центр хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова