Столичные хирурги удалили 20-тисантиметровую кисту из поджелудочной женщины.

Симптомы кисты и попытки лечения

Несколько лет назад молодая женщина из Киева начала испытывать сильную боль в животе, которая не проходила со временем.

Обследование в больнице по месту жительства показало наличие кисты поджелудочной железы.

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Женщине предложили провести операцию, она согласилась.

Пациентка перенесла цистоеюностомию с анастомозом по Брауну.

Боль после операции перестала беспокоить, только образовалась послеоперационная грыжа.

Однако со временем начала появляться сильная боль, постоянная тошнота и ощущение сжатия в животе.

Удаление кисты

В Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова обнаружили, что предыдущий диагноз был неточным.

За все время кистозное образование значительно увеличилось, оно начало сжимать окружающие органы.

Мультидисциплинарная команда установила, что это мультилокулярное кистозное образование тела-хвоста поджелудочной железы, его длина составляла 20 см.

Специалисты отделения хирургии поджелудочной железы и желчевыводящих протоков решили провести сложную операцию — дистальную резекцию поджелудочной железы со спленэктомией, краевую резекцию воротной вены и ее пластику, а также герниопластику передней брюшной стенки.

Они удалили селезенку и устранили послеоперационную килу.

После вмешательства пациентка провела сутки в интенсивной терапии и неделю в обычном отделении.

Сейчас женщина проходит амбулаторное лечение и реабилитацию.

Источник: Национальный Научный Центр хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова

Фото: Национальный Научный Центр хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова