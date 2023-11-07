В ортопедо-травматологическом центре Ровенской областной детской больницы провели костную пластику, чтобы помочь пациенту с кистой плечевой кости.

В больницу обратился пациент, у которого был перелом плечевой кости. Врачи во время рентгенографии обнаружили костную кисту плечевой кости.

Заболевание считается редким, его частота 1,4:10000 в год.

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Костная пластика кисты

Проанализировав размер кисты и учитывая возраст пациента, хирурги решили провести костную пластику кисты с помощью костного трансплантата.

Такой метод лечения обычно применяется при наличии кист среднего и большого размера.

Задачей медиков было “очистить” полость кости от патологического содержимого и запломбировать ее костным аллотрансплантатом.

Рентгенограмма после операции показали полную ликвидацию кисты. Уже через 10 месяцев пациент полностью вернулся к нормальной жизни.

Источник: Ровенская областная детская больница

Фото: Ровенская областная детская больница