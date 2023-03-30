Торакальные хирурги Львовской областной клинической больницы Охматдет успешно прооперировали малыша в возрасте 1 год и 8 месяцев, у которого обнаружили синдром внутригрудного напряжения.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Осенью у Артемки было заболевание дыхательных путей. Вирус привел к разрушению достаточно большого участка легочной ткани, — пишут медики.

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По их словам, у ребенка начали формироваться кисты. Когда они были маленькие, мальчик с ними справлялся, но когда образования начали увеличиваться, у него появилась одышка. Малыш не мог нормально спать, стал беспокойным.

Состояние ребенка ухудшалось и родители приняли решение ехать в Охматдет. Здесь мальчику сделали КТ и рентгенографию, которые показали кистозную болезнь.

Уже на следующий день Артемке провели оперативное вмешательство, после которого у ребенка расправилось легкое, средостение стало на свое место, одышка прошла, малыш начал нормально дышать, спать, играть.

Как пишут медики, синдром внутригрудного напряжения приводит к высокому давлению в легких и затрудняет дыхание.

Поликистоз в легких создают своеобразные шарики, которые наполняются воздухом. То есть срабатывает принцип клапана: когда ребенок вдыхает – воздух засасывается, а когда выдыхает – клапан закрывается.

Таким образом кисты надуваются, их становится много и они создают высокое давление, сдавливая здоровые ткани легкого, увеличивая сердце, пищевод, людям трудно дышать. Такие симптомы могут привести к летальному исходу или глубокой инвалидности.

По словам медиков, сегодня Артемка дома, он здоров, нормально растет и развивается.

Фото: ЛОДКБ Охматдет