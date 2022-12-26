В Васильковском академическом лицее Престиж и Немешаевском лицее №2 организованы классы безопасности.

Там будут обучать детей правилам пожарной безопасности, потенциальной угрозе подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывоопасными, как действовать при сигнале воздушная тревога.

Классы оснастили всеми необходимыми материалами, чтобы детям было легко усваивать важную информацию.

Сейчас смотрят

Классы безопасности создаются благодаря органам местного самоуправления и исполнительной власти, управлению образованием и местным подразделениям здравоохранения, ГСЧС, полиции, меценатам, международным организациям.

В столичном регионе уже функционирует девять таких классов, еще 32 готовятся к открытию на стадии создания.

В разных областях и столице пиротехники продолжают обнаруживать и обезвреживать взрывоопасные предметы, оставленные оккупантами и не разорвавшиеся во время обстрелов. Популяция призывают не быть внимательными и осторожными с подозрительными предметами.

Источник: Киевская ОВА

Фото: Киевская ОВА