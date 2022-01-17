Мэр Киева Виталий Кличко во второй раз заболел коронавирусом.
Об этом сообщил сам градоначальник в социальных сетях.
— Новость для меня – неутешительная. Получил положительный результат теста на коронавирус. Заболел уже во второй раз, — отметил Кличко.
Он также сообщил, что в этот раз надеется переболеть в легкой форме, поскольку он вакцинирован двумя дозами.
Сейчас Кличко самоизолировался и планирует работать из дому, удаленно.
— Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила, — добавил он.
Впервые Виталий Кличко заболел коронавирусом 24 октября 2020 года. Тогда он сообщал, что по специфике работы постоянно тестировался на Covid-19. Один из результатов был положительным.
Кстати, коронавирус не обошел и президента Украины Владимира Зеленского, а также его жену Елену, главу Минздрава Украины Виктора Ляшко.
В целом же на 17 января 2022 года коронавирус в Украине подтвердили у 3 759 530 человек, за сутки – 5 072 новых случая.
Источник: Виталий Кличко