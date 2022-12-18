Эксперты одного из ведущих СМИ Великобритании назвали главные угрозы системе здравоохранения Западной Европы, которые они назвали бомбой замедленного действия.

По словам аналитиков, такими вызовами для системы, которая является одной из лучших в мире, является стремительно стареющее население и острый дефицит медицинских кадров.

— Стареющее население, более длительные заболевания, а также истощение после Covid-19 этой зимой создали идеальный шторм в области здравоохранения, который, вероятно, ухудшится, — прогнозируют эксперты.

Сейчас смотрят

В отчете Европейского сектора ВОЗ также говорится о том, что все страны региона сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с нехваткой медицинского персонала и последствия могут быть потенциально тяжелыми без срочных действий правительства.

Например, во Франции 30% населения не имеют надлежащего доступа к медицинским услугам. А в Германии в прошлом году вакантными были 35 тыс. должностей в сфере здравоохранения, что на 40% больше, чем десять лет назад.

— Столкнувшись с беспрецедентной переполненностью больниц из-за острой нехватки медсестер, в Финляндии к 2030 году потребуется 200 тыс. новых работников, — говорится в сообщении ВОЗ.

Отмечается, что еще в мае министерство здравоохранения Испании объявило, что более 700 тыс. человек ожидают операции, а 5 тыс. врачей общей практики и педиатров в Мадриде уже почти месяц бастуют в знак протеста против многолетнего недофинансирования и переутомления.

В отчете также говорится, что в трети стран региона не менее 40% врачей — в возрасте 55 лет и старше. А молодые медики не желают работать в отдаленных сельских или бедных городских районах из-за высокого уровня стресса, ненормированного рабочего дня и низкой заработной платы.