Главе полиции Италии Лабмерто Джаннини официально направлено обращение профсоюза итальянских полицейских, в котором они выражают сомнение относительно корректности розового цвета защитных масок, которые были для них закуплены. Правоохранители расценили это как удар по своему имиджу.

— Мы не будем носить розовые маски. Они не подходят для нашей формы, — говорится в письме профсоюза.

Сообщается, что средства индивидуальной защиты розового цвета были закуплены для полицейских участков в городах Павия, Варезе, Феррара, Сиракузы, Болонья и Венеция.

— Учитывая данную нами присягу необходимо, чтобы униформа носилась с приличием и уважением к институции. Особенно в исторический момент, когда растет неприятие к представителям охраны правопорядка, — говорится в письме профсоюза.

Итальянские полицейские уверены, что розовые маски не придают полиции авторитетности. Они просят шефа полиции вмешаться в ситуацию и заменить маски на любой другой цвет, пусть даже на белый или голубой, но только не розовый.

Источник: La Repubblica