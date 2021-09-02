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Когда Covid-больные наиболее заразны — ученые назвали период

2 сентября, 12:06 Людмила Грубнік
Когда Covid-больные наиболее заразны — ученые назвали период
Источник: Depositphotos

Ученые выяснили период, когда больной коронавирусом наиболее опасный для людей вокруг и может с большей вероятностью их заразить.

По обновленным данным, это в основном происходит на второй-третий день после появления первых признаков болезни.

Исследователи изучали ход пандемии в провинции Чжэцзян в Китае в течение полугода. Они определили 730 начальных больных коронавирусом, а также отследили 8 852 человека, которые контактировали с ними.

Контактные лица чаще всего заражались во время общения с больными, у которых прошло два-три дня с момента появления первых симптомов коронавируса.

После заражения ученые следили за состоянием новых больных в течение не менее 90 дней после контакта, чтобы убедиться, не появились ли другие симптомы позже.

Также исследователям удалось установить, что бессимптомно болели коронавирусом те, кто заразился от человека, у которого болезнь также протекала без признаков.

Уже прошло почти два года с момента, когда на планете обнаружили первые случаи коронавируса. Однако ученые продолжают изучать вирус, его влияние на организм человека.

Источник: Medical News Today

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Теги
Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження
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