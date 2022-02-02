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Когда Омикрон вытеснит Дельту в Украине — МОЗ

2 февраля 2022, 11:57
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
омикрон
Источник: Depositphotos

Скоро штамм Омикрон вытеснит Дельту с территории Украины, сказал главный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге.

— Омикрон скоро вытеснит Дельту, — заявил он. — Мировые тенденции подтверждают, что для этого нужно до 8 недель распространения нового варианта.

Ученые рассказали, как легче всего можно заразиться Омикроном в быту. Исследование Эксетерского университета в Великобритании показало, что вариант Омикрон дольше всех других штаммов коронавируса сохраняется на пластиковых поверхностях и на коже, что увеличивает вероятность его распространения через прикосновение.

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Следовательно, нужно чаще проводить влажную уборку, не касаться лишний раз любых поверхностей.

Исследование также показало, что нанесение дезинфицирующего средства на спиртовой основе на кожу рук делает все варианты SARS-CoV-2 безвредными в течение 15 секунд.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19
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