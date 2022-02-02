Скоро штамм Омикрон вытеснит Дельту с территории Украины, сказал главный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге .

По его словам, ожидать пиковых показателей стоит к середине февраля.

— Омикрон скоро вытеснит Дельту, — заявил он. — Мировые тенденции подтверждают, что для этого нужно до 8 недель распространения нового варианта.

Ученые рассказали, как легче всего можно заразиться Омикроном в быту. Исследование Эксетерского университета в Великобритании показало, что вариант Омикрон дольше всех других штаммов коронавируса сохраняется на пластиковых поверхностях и на коже, что увеличивает вероятность его распространения через прикосновение.

Следовательно, нужно чаще проводить влажную уборку, не касаться лишний раз любых поверхностей.

Исследование также показало, что нанесение дезинфицирующего средства на спиртовой основе на кожу рук делает все варианты SARS-CoV-2 безвредными в течение 15 секунд.