В Украине следующая волна заболеваемости коронавирусом начнется в конце зимы — начале весны.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий во время брифинга. По его словам, сейчас в стране идет подготовка к следующей волне заболеваемости.

— Мы уже имеем сегодня в 16 областях Украины более 40% взрослого населения вакцинированного двумя дозами. Поэтому надеемся, что следующая волна, которая по всем прогнозам начнется в конце зимы — начале весны, уже не будет такой критической, как сейчас, — отметил Радуцкий.

Он подчеркнул, что чем больше вакцинированных, тем меньше осложнений во время коронавирусной инфекции. Также Радуцкий считает, что следующая волна будет не такой интенсивной, как нынешняя.

По состоянию на 7 декабря в Украине зафиксировали 8 655 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 22 878 людям, а умерли — 467 пациентов.

Больше всего больных Covid-19 в Полтавской (716), Донецкой (689), Черкасской (624), Киевской (575), Запорожской (503) областях.

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