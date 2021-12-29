В Украине рост заболеваемости коронавирусом может начаться в январе 2022 года.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко во время брифинга 29 декабря. По его словам, в 2022-й год Украина входит с показателями заболеваемости, меньше показателей 2021-го года.

— Соответственно, если Украина входит сейчас с меньшими показателями, чем в 2021-м году, то это дает меньшую базу больных, чтобы новая заболеваемость набирала обороты. Поэтому это положительный момент, — рассказал Ганиченко.

За последнюю неделю количество новых случаев коронавируса уменьшилась на 30%, госпитализаций на 14%, а умерших — на 25%.

Также в KSE отметили, что в Луганской, Херсонской и Полтавской областях коэффициент выявления случаев инфицирования уже меньше или равен рекомендуемому уровню ВОЗ. А вот в Донецкой и Черниговской областях этот показатель превышен.

В то же время Херсонская область уже соответствует показателям зеленой зоны карантина. Однако в первом квартале 2022 года в Украине не ожидается введения этого уровня.

По состоянию на 29 декабря, в Украине зафиксировали 5 454 новых больных Covid-19. Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1 113), Одесской (642) и Донецкой (443) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: KSE