Все области Украины могут выйти из красного уровня эпидемической опасности примерно в январе 2022 года.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга 16 ноября.

— Текущая волна может быть длиннее, чем предыдущая весенняя волна. Если мерить от начала первого вхождения региона в красный уровень к моменту выхода последнего региона, то предыдущая весенняя волна длилась 72 дня, а эта волна, мы ожидаем, что будет длиться дольше, — отметил он.

По словам Ганиченко, в рамках текущей волны первый регион зашел в красный уровень 15 октября, а значит красные регионы могут еще быть и в начале 2022 года.

Он подчеркнул, что по прогнозу все регионы могут выйти из красного уровня примерно в январе 2022 года. Это означает, что не стоит ожидать выход всех регионов в рамках текущего года.

Также дополнительный риск для Украины — ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Европе. Там после стабилизации наблюдаются повторный рост новых случаев болезни.

По состоянию на 16 ноября в Украине зафиксировали 16 308 новых случаев Covid-19. Выздороветь за сутки удалось 21 914 украинцам, а умерли — 838 человек.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 635), Одесской (1 549) и Запорожской (1 084) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: KSE