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Когда закончится Covid-пандемия? Что обсуждают на форуме YES

10 сентября, 13:01 Людмила Грубнік
коронавирус
Источник: Depositphotos

В Украине проходит масштабный форум Ялтинская европейская стратегия, формат — YES Brainstorming. Во время него представители различных сфер деятельности обсуждают климатические изменения, пандемии, будущие вызовы для международного сообщества.

В этом году форум YES из-за коронавируса проходит в гибридном формате.

Часть гостей физически присутствует в Киеве, часть — присоединится в режиме онлайн.

Угрожающие вызовы будут топ-темами разговоров, среди них и пандемия коронавируса.

Участники будут анализировать нынешнее состояние и попытаются спрогнозировать, когда закончится эпидемия коронавируса и как она повлияет на жизнь жителей планеты.

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Форум Ялтинская европейская стратегия (YES) проводят в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука. Он продлится до 11 сентября 2021 года.

В нем принимают участие лидеры мнений, представители политики и бизнеса, эксперты, СМИ. 10 сентября на мероприятии уже выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник
Вікна новини
Теги
Коронавірус Covid-19 , прогноз , Форум YES , Ялтинська європейська стратегія
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