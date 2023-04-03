Грустные мамины глаза. Она не следит за временем, путая день и ночь. Она всегда рядом с сыном.

Денису 40 лет. Он работал на железной дороге, жил в Славянске.

— Мама, я скоро приеду домой, — говорит Денис мамочке.

27 марта при обстреле Славянска Денис получил тяжелые ранения, вместе с такими же тяжелыми был доставлен в Днепр в больницу Мечникова. Сразу в реанимационный зал: состояние критическое, запятая третьей степени, тяжелая черепно-мозговая травма, оторванная конечность.

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Прогнозов на выздоровление давать было невозможно, но боролись как за родного.

Мама Дениса все время вместе с врачами и медсестрами всегда рядом.

Вячеслав Гришин, заведующий реанимацией, сделал все, чтобы вернуть к жизни. Врач круглосуточно не отходил от Дениса.

Сегодня мужчина уже при сознании, шепчет врачам, медсестрам, маме слова благодарности.

Аппарат ИВЛ еще не работает, но в режиме поддержки.

– Критический период уже позади, завтра Денис переезжает во Львов на реабилитацию, – сообщил гендиректор больницы Сергей Рыженко.

Все остальные тяжелораненые из Славянска живы, остаются в больнице Мечникова в Днепре.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко