Грустные мамины глаза. Она не следит за временем, путая день и ночь. Она всегда рядом с сыном.
Денису 40 лет. Он работал на железной дороге, жил в Славянске.
— Мама, я скоро приеду домой, — говорит Денис мамочке.
27 марта при обстреле Славянска Денис получил тяжелые ранения, вместе с такими же тяжелыми был доставлен в Днепр в больницу Мечникова. Сразу в реанимационный зал: состояние критическое, запятая третьей степени, тяжелая черепно-мозговая травма, оторванная конечность.
Прогнозов на выздоровление давать было невозможно, но боролись как за родного.
Мама Дениса все время вместе с врачами и медсестрами всегда рядом.
Вячеслав Гришин, заведующий реанимацией, сделал все, чтобы вернуть к жизни. Врач круглосуточно не отходил от Дениса.
Сегодня мужчина уже при сознании, шепчет врачам, медсестрам, маме слова благодарности.
Аппарат ИВЛ еще не работает, но в режиме поддержки.
– Критический период уже позади, завтра Денис переезжает во Львов на реабилитацию, – сообщил гендиректор больницы Сергей Рыженко.
Все остальные тяжелораненые из Славянска живы, остаются в больнице Мечникова в Днепре.
Источник: Сергей Рыженко
Фото: Сергей Рыженко