Комаровский рассказал, когда ждать пика волны коронавируса

Врач-педиатр Евгений Комаровский, отвечая на вопрос о пандемии, дал прогноз ее развития в Украине.

По его мнению, в ближайшее время следует ожидать реального обострения из-за похолодания.

Врач отметил, чем меньше люди будут на свежем воздухе, тем к худшей ситуации стоит готовиться.

— Сейчас, скорее всего, будет резкий подъем, который продлится около 2-3 недель. Потом будет плато, потом должно стать легче, – сказал врач.

Сравнивая нынешнюю волну пандемии с ситуацией в прошлом году, Евгений Комаровский отметил, что осень 2021-го оказалась гораздо опаснее прошлогоднего периода.

— Если раньше нужно было выбирать одного из двух пациентов, то теперь – одного из пяти. Врачи уже чуть ли не вслух говорят, мол, давайте людей старше 60 в реанимацию не брать, потому что там полно тех, кому 30-40 лет, — сообщил врач.

По его словам, при госпитализации не уровень сатурации имеет значение, а возраст. У кого больше шансов выжить, того и будут спасать.

Одной из причин такого количества поражений Комаровский назвал заразность коронавируса Дельта.

– Чтобы произошло заражение Дельтой, нужна гораздо меньшая доза вируса. Условно говоря, если для того чтобы заразиться первичным вирусом, нужно было вдохнуть тысячу вирусов, то для Дельты достаточно ста, — сказал Комаровский.

Другой фактор, вызвавший всплеск волны коронавируса, по мнению специалиста, сами люди – те, кто не соблюдает правила карантина.

— Все эти социальные дистанции, защитные маски – это чистая показуха, чтобы отстали (…) Все, что от нас требует государство, вызывает у нас противодействие, – высказался Комаровский.

Относительно нежелания многих украинцев вакцинироваться из-за недоверия и опасений побочных эффектов вакцины врач привел факты.

— В мире введено почти 8 млрд доз противокоронавирусной вакцины (…) Это огромный массив информации. Ни одна вакцина во всем мире не была протестирована так интенсивно, как коронавирусная, – сказал Комаровский.

По словам врача, ситуация с заражениями коронавирусом стабилизируется в конце января, а более или менее стабильной станет в конце 2022 года.

– Для тех, кто доживет, – добавил он.

В Одесской области за сутки зафиксировали наибольшее количество заболевших и смертей, которые вызвали осложнения от Covid-19. Об этом свидетельствует статистика Министерства здравоохранения.

Местный врач, работающий в Covid-отделении городской больницы №5, на правах анонимности рассказал Фактам ICTV о ситуации с больными коронавирусом.

Источник: DW