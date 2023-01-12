Украинцы, находясь за границей, обращаются за медицинской помощью в связи с болезнью, беременностью и родами, или же они выехали за рубеж для продолжения лечения. Многие из таких людей имеют право на компенсацию своей нетрудоспособности.

Чтобы получить эту компенсацию, можно обратиться к своему семейному или лечащему врачу, и на основании предоставленных иностранных медицинских документов с нотариальным переводом врач сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МВТН).

Обращаться к врачу можно во время пребывания за границей или по возвращении в Украину.

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В любом случае должны быть предоставлены иностранные медицинские документы и нотариально заверенные переводы на украинский язык.

Если человек выезжает за границу для продолжения лечения и у него уже открыт МВТН для продления срока временной нетрудоспособности, находясь за границей, он должен прислать лечащему врачу иностранные медицинские документы, в которых указываются сроки нетрудоспособности.

Таким образом, в случае успешного формирования листка нетрудоспособности в реестре электронных листков нетрудоспособности Пенсионного фонда Украины можно скорее получить гарантированные государством социальные выплаты.

Если вы болели за границей (и имеете подтверждающие медицинские документы), однако не имели возможности послать документы врачу из-за границы по возвращении в Украину, вы в течение года (от срока лечения) можете обратиться к своему семейному врачу, чтобы он сформировал МВТН теми датами , указанные в иностранных медицинских документах

В случаях лечения за границей МВТН может быть сформировано в следующих категориях:

Заболевание или травма общего характера.

Уход за больным ребенком.

Беременность и роды.

Ортопедическое протезирование.

Такая возможность для пациентов и врачей нормирована приказом Минздрава от 01.06.2021 № 1066 (с изменениями), а именно: в пунктах 3 и 7 раздела 3 и в пунктах 3 и 10 раздела 4 Порядка формирования медицинских выводов о временной нетрудоспособности в реестре электронной системе здравоохранения

Если же лечение длится долго (например, в случае онкологического заболевания), то также можно прислать своему врачу иностранные медицинские документы с переводом, и он сформирует МВТН со сроками нетрудоспособности, указанными в документах.

Кроме того, если ваша временная нетрудоспособность длится более 120 дней, врачебно-консультативная комиссия (ЛКК) сможет подать ваши документы в медико-социально экспертную комиссию (МСЭК), а МСЭК принять решение об установлении инвалидности заочно.

Однако и по возвращении в Украину, если ваша временная нетрудоспособность длилась более 120 дней, врач сформирует МВТН в сроках нетрудоспособности в соответствии с иностранными документами, после чего ЛКК направит пакет документов в МСЭК, и уже при вашем личном участии независимо от вашего места регистрации, проживания или пребывания будет проведена медико-социальная экспертиза. Эта возможность определена в постановлении Кабинета Министров Украины от 08.03.2022 № 225.