Украинцы, которые любят консервировать летом, страдают от дефицита соли. А давайте найдем в этом позитив. Это время можно использовать для того, чтобы уменьшить потребление соли, излишек которой присущ нашим блюдам.

Соль можно заменить разными добавками, но ведь впереди сезон консервирования. И первыми в очереди стоят огурцы. Что делать, когда огурцы есть , а соли нет.

Раньше считалось, что соль должна быть в запасе всегда. Только с ней и можно пережить трудные времена. Но мир меняется и сейчас, если есть уксус, то пережить можно любой дефицит.

Сейчас смотрят

Тем, кто планирует консервировать огурцы, шеф Евгений Клопотенко советует проварить их в воде, добавив специи для вкуса и уксуса, и законсервировать. И все будет хорошо.

Читайте также: Чем заменить соль и как ее сэкономить

Консервирование должно не дать бактериям развиваться. А с этим отлично справляется уксус. Он убивает все бактерии.

Источник: Евгений Клопотенко