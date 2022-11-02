1 ноября Кабинет Министров Украины внес изменения в некоторые постановления по реализации Программы медицинских гарантий в части возмещения стоимости лекарственных средств (реимбурсации).

Согласно изменениям, аптечные учреждения, которые вносили данные в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) и получали за это средства из государственного бюджета в рамках программы медицинских гарантий, обязательно должны подать отчеты до 15 ноября 2022 года.

Это позволит осуществить им перерасчет средств за отпущенные в особый период лекарственные средства, в случаях, когда учреждения вносили данные в ЕСОЗ, однако не подавали отчетов в нее.

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В случае непредставления отчета до 15 ноября стоимость лекарственных средств, возмещенная на основании данных в ЕСОЗ, должна быть возвращена Национальной службе здоровья Украины путем уменьшения оплаты в последующих периодах.

Однако для аптечных учреждений, находящихся во временной оккупации или на территориях, где ведутся боевые действия, в случае отсутствия технической возможности вносить данные в электронную систему здравоохранения:

положения договоров о реимбурсации вносить данные в ЕСОЗ не применяются;

возмещение стоимости лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, осуществляется по отчетам о лекарственных средствах, отпущенных по бумажным рецептам.

Изменения позволят контролировать аптеки, заключившие договор с НСЗУ относительно фактически отпущенных лекарственных средств и более эффективно использовать бюджетные средства, предусмотренные на реализацию программы медицинских гарантий.