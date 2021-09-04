В Украине за сутки обнаружили 2 614 зараженных коронавирусом. Общее количество инфицированных выросло до 2 296 155 человек.

В Европе и США, несмотря на вакцинацию более 70% взрослого населения, регистрируют высокое число заразившихся коронавирусом в сутки. Эксперты считают, что причина заключается в распространении более заразного штамма Дельта.

Крупнейшим эпицентром распространения коронавируса остаются США — 39 850 256 случаев (+300 957).

Коронавирус в Украине

В больницы за сутки в Украине попали 824 человека.

Также в течение вчерашнего дня от осложнений болезни умерли 44 человека. Всего с начала пандемии было зафиксировано 53 966 летальных случаев.

— За сутки протестировано: методом ПЦР — 25 637 человек, методом ИФА — 7 979 человек, экспресс-тестами — 23 234 человека, — говорится в сообщении Минздрава.

За вчера 1 447 украинцев выздоровели. Побороть болезнь удалось 2 212 313 гражданам страны.

Коронавирус в мире

В мире в настоящее время выявлено 219 074 183 зараженных коронавирусом, прирост за сутки составил 652 047 случаев.

В Молдове за сутки обнаружили более 380 носителей коронавируса.

В Британии начали вакцинацию подростков 12-15 лет от коронавирусной инфекции.

В Беларуси за сутки обнаружили более 1,9 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

Общее количество обнаруженных на территории Беларус подтвержденных случаев заражения инфекцией за последние сутки выросло на 1 946 и достигло 488 963.

— Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 488 963 лица с положительным тестом, — говорится в сообщении пресс-службы белорусского Минздраве.

В Японии заявили, что вакцинация от коронавируса защищает на 95%. Применение двух доз вакцины от вируса дает человеку защиту от заражения в 95% случаев. Это следует из предварительных результатов исследования Национального института инфекционных заболеваний Японии.