В Киеве фиксируют наибольшее количество случаев Covid-19 среди украинских регионов, а также постепенный рост заболеваемости. За прошедшие 24 часа в столице подтвердили 309 новых случаев заражения коронавирусом.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (65), Подольском (45) и в Святошинском (43).
Кто заболел за сутки:
- 171 женщина в возрасте от 20 до 95 лет;
- 109 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет;
- 12 девочек от 3 до 16 лет;
- 17 мальчиков от 1 до 17 лет.
Всего с начала пандемии в городе Covid-19 подтвердился у 224 801 киевлянина.
Кроме того, трое жителей столицы не смогли преодолеть вызванные коронавирусом осложнения и скончались, доведя общее количество умерших до 5 284 человек.
В то же время за последние сутки выздороветь удалось 155 людям. Таким образом общее количество жителей Киева, которые справились с коронавирусом, достигло 216 305.
В больницы с диагнозом коронавирус за сутки попали 40 человек. А еще 32 госпитализировали с подозрением на Covid-19 и пневмонии.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.