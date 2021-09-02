В Киеве фиксируют наибольшее количество случаев Covid-19 среди украинских регионов, а также постепенный рост заболеваемости. За прошедшие 24 часа в столице подтвердили 309 новых случаев заражения коронавирусом.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (65), Подольском (45) и в Святошинском (43).

Кто заболел за сутки:

171 женщина в возрасте от 20 до 95 лет;

109 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет;

12 девочек от 3 до 16 лет;

17 мальчиков от 1 до 17 лет.

Всего с начала пандемии в городе Covid-19 подтвердился у 224 801 киевлянина.

Кроме того, трое жителей столицы не смогли преодолеть вызванные коронавирусом осложнения и скончались, доведя общее количество умерших до 5 284 человек.

В то же время за последние сутки выздороветь удалось 155 людям. Таким образом общее количество жителей Киева, которые справились с коронавирусом, достигло 216 305.

В больницы с диагнозом коронавирус за сутки попали 40 человек. А еще 32 госпитализировали с подозрением на Covid-19 и пневмонии.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: