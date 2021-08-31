В Киеве фиксируют наибольшее количество случаев Covid-19 среди украинских регионов. За прошедшие 24 часа в столице подтвердили 204 новых случая заражения коронавирусом.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (47), Подольском (38) и в Шевченковском (28).

Кто заболел за сутки:

114 женщин в возрасте от 19 до 89 лет;

75 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

шесть девочек от 3 до 13 лет;

девять мальчиков от 1 до 14 лет.

Всего с начала пандемии в городе Covid-19 подтвердился у 224 224 киевлян.

Кроме того, один житель столицы не смог преодолеть вызванные коронавирусом осложнения и умер, доведя общее количество умерших до 5 279 человек.

В то же время за последние сутки выздороветь удалось 150 людям. Таким образом общее количество жителей Киева, которые справились с коронавирусом, достигло 216 012.

В больницы с Covid-19 попали 29 человек. А еще 60 пациентов госпитализировали с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: