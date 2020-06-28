В Киеве по состоянию на 28 июня коронавирусом заболели 69 человек, общее число заболевших составляет 4 935. По сравнению с 27 июня, когда за сутки зафиксировали 142 новых случая, количество больных резко уменьшилось.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек, умерли — четверо. Всего коронавирус преодолели 1 547 жителей столицы.

Заболели:

34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет;

33 мужчины от 21 до 85 лет;

6-летняя девочка и мальчик, которому 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 14 больных.

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Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Днепровском районе — 16. В Деснянском и

Оболонском — по 9 случаев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 28 июня в Украине зафиксировали 42 982 случая коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 917 человек.

В целом от осложнений в результате заболевания умерли 1 129 человек, за сутки — 19. Полностью вылечился от коронавируса 18 701 пациент, 233 — за сутки.