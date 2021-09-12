Коронавирус в Киеве: за сутки заболели 193 человек

За сутки в Киеве зарегистрировано 193 новых случаев заболеваемости Covid-19.
В Киеве по состоянию на 11 сентября за предыдущие сутки обнаружили 193 подтвержденных случаев Covid-19.
Заболели:
- 113 женщин в возрасте от 18 до 84 лет
- 63 мужчины в возрасте от 19 до 90 лет
- 5 девочек от 3 до 17 лет и 12 мальчиков от 2 до 16 лет
В больницы столицы госпитализировали 28 больных коронавирус. А также 58 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Выздоровели прошедшие сутки 77 человек.
В общем коронавирус преодолели 218197 жители столицы.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.