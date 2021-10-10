По состоянию на утро 10 октября, в Киеве зарегистрировали 320 новых случаев коронавируса. Среди заболевших — девочки в возрасте от четырех месяцев и мальчики от 11 месяцев.

Кто заболел за сутки в Киеве

180 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;

100 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;

23 девочки от 4 месяцев до 17 лет;

17 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (65), Дарницком (53), Оболонском (53) и Святошинском (30) районах.

За сутки в медицинские учреждения столицы госпитализировали 37 больных коронавирусом, еще 203 киевлян — с подозрением на Covid-19 и пневмонии.

В то же время умерли 14 жителей города, а 216 украинцам удалось преодолеть опасное заболевание.

За все время пандемии в Киеве 240 043 жителей заболели коронавирусом. 5 530 человек умерли от осложнений болезни. Однако 222 641 украинец вылечился от заболевания.

По данным Министерства здравоохранения, в течение суток в столице 3 779 киевлян прошли полный курс вакцинации против коронавируса.

В то же время на территории Украины зафиксировали резкий суточный прирост заболеваемости — зарегистрировали более 11 тыс. случаев.