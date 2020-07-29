По последним данным, опубликованным университетом Джона Хопкинса, во всем мире было выявлено 16 667 130 случаев коронавируса, 659 045 человек погибли от Covid-19 и 9 703 211 человек выздоровели.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США – 4 349 313;

Бразилия – 2 483 191;

Индия – 1 483 156;

Россия – 822 060;

Южная Африка — 459 761.

Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:

США — 149 253;

Бразилия — 88 539;

Великобритания — 45963;

Мексика – 44 876;

Италия – 35 123.

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В списке стран мира по количеству зафиксированных случаев коронавируса Украина занимает 33 место. По состоянию на 28 июля в стране зафиксировано 68 030 больных.

Коронавирус в мире — подробно

Бразилия зафиксировала 921 новый летальный случай от Covid-19, что привело к росту общего числа погибших в стране до 88 539, заявили чиновники.

Китайский орган здравоохранения заявил в среду, что он получил сообщение о 101 новом подтвержденном случае Covid-19 в материковой части Китая во вторник, в частности, 98 местных случаях и трех завозных.

Власти США признались, что поздно увидели коронавирусную угрозу со стороны Европы.

— На тот момент, когда мы поняли угрозу из Европы и прекратили путешествия, наверное, уже две-три недели 60 тыс. человек ежедневно возвращались из Европы, — заявил директор Центров контроля и профилактики заболеваний США доктор Роберт Редфилд.

По статистике коронавируса в мире на 28 июля инфицирования были зафиксированы у 16 409 902 человек.