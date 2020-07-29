По последним данным, опубликованным университетом Джона Хопкинса, во всем мире было выявлено 16 667 130 случаев коронавируса, 659 045 человек погибли от Covid-19 и 9 703 211 человек выздоровели.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США – 4 349 313;
- Бразилия – 2 483 191;
- Индия – 1 483 156;
- Россия – 822 060;
- Южная Африка — 459 761.
Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:
- США — 149 253;
- Бразилия — 88 539;
- Великобритания — 45963;
- Мексика – 44 876;
- Италия – 35 123.
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В списке стран мира по количеству зафиксированных случаев коронавируса Украина занимает 33 место. По состоянию на 28 июля в стране зафиксировано 68 030 больных.
Коронавирус в мире — подробно
Бразилия зафиксировала 921 новый летальный случай от Covid-19, что привело к росту общего числа погибших в стране до 88 539, заявили чиновники.
Китайский орган здравоохранения заявил в среду, что он получил сообщение о 101 новом подтвержденном случае Covid-19 в материковой части Китая во вторник, в частности, 98 местных случаях и трех завозных.
Власти США признались, что поздно увидели коронавирусную угрозу со стороны Европы.
— На тот момент, когда мы поняли угрозу из Европы и прекратили путешествия, наверное, уже две-три недели 60 тыс. человек ежедневно возвращались из Европы, — заявил директор Центров контроля и профилактики заболеваний США доктор Роберт Редфилд.
По статистике коронавируса в мире на 28 июля инфицирования были зафиксированы у 16 409 902 человек.