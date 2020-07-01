По состоянию на 1 июля коронавирус в мире зафиксировали у 10 450 628 человек, за сутки – более 170 тыс. новых случаев болезни.

Полностью вылечились от коронавируса 5 336 996 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 510 632 человека.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 2 634 432;

Бразилия — 1 402 041;

Россия — 646 929;

Индия — 566 840;

Великобритания — 314 160.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, в которых зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса:

США — 127 410;

Бразилия — 59 594;

Великобритания — 43 815;

Италия — 34 767;

Франция — 29 846.

Утром 1 июля Украине занимает 34 позицию в мире по количеству случаев коронавируса. В стране болезнь диагностировали у 45 254 человек. Всего 19 115 человек уже выздоровели. За все время пандемии 1 159 человек умерли.

Страны, в которых ослабили карантин

ЕС определил безопасные страны, граждане которых могут путешествовать без ограничений. Однако из-за высокого количества больных коронавирусом Украина не попала в этот список.

Сейчас действуют определенные ограничения на поездки украинцев в ЕС, но это не касается некоторых категорий населения.

Из списка безопасных стран исключили также США, Бразилию и Китай.

Сейчас безопасных стран в списке 14: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.

За последние сутки в мире количество больных коронавирусом значительно возросло. 30 июня было зафиксировано 10 409 239 случаев Covid-19. Из-за осложнений, вызванных болезнью, умерли 508 084 человека.