По состоянию на 1 июля коронавирус в мире зафиксировали у 10 450 628 человек, за сутки – более 170 тыс. новых случаев болезни.
Полностью вылечились от коронавируса 5 336 996 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 510 632 человека.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 2 634 432;
- Бразилия — 1 402 041;
- Россия — 646 929;
- Индия — 566 840;
- Великобритания — 314 160.
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Страны, в которых зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса:
- США — 127 410;
- Бразилия — 59 594;
- Великобритания — 43 815;
- Италия — 34 767;
- Франция — 29 846.
Утром 1 июля Украине занимает 34 позицию в мире по количеству случаев коронавируса. В стране болезнь диагностировали у 45 254 человек. Всего 19 115 человек уже выздоровели. За все время пандемии 1 159 человек умерли.
Страны, в которых ослабили карантин
ЕС определил безопасные страны, граждане которых могут путешествовать без ограничений. Однако из-за высокого количества больных коронавирусом Украина не попала в этот список.
Сейчас действуют определенные ограничения на поездки украинцев в ЕС, но это не касается некоторых категорий населения.
Из списка безопасных стран исключили также США, Бразилию и Китай.
Сейчас безопасных стран в списке 14: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.
За последние сутки в мире количество больных коронавирусом значительно возросло. 30 июня было зафиксировано 10 409 239 случаев Covid-19. Из-за осложнений, вызванных болезнью, умерли 508 084 человека.