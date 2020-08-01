Статистика коронавируса в мире на 1 августа говорит о 17 591 968 больных, за сутки заболело более 350 тыс. человек.

В то же время выздоровели полностью 11 162 902 пациента. Умерло от коронавируса 679 439 человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 4 562 038;

Бразилия — 2 662 485;

Индия — 1 695 988;

Россия — 838 461;

Южная Африка — 493 183.

Страны с наибольшим количеством смертей от коронавируса:

США — 153 314;

Бразилия — 92 475;

Мексика — 46 688;

Великобритания — 46 204;

Индия — 36 511.

Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

США — 70 904;

Индия — 57 704;

Бразилия — 52 509;

Южная Африка — 11 014;

Колумбия — 9 488.

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Карантин в других странах

Дания впервые вводит рекомендацию на ношение масок в общественном транспорте и там, где трудно соблюдать дистанцию.

Великобритания отложила запланированное ослабление коронавирусных ограничений на две недели и с 8 августа введет обязательный масочный режим в закрытых общественных пространствах.

Польша намерена усилить штрафы, если люди будут игнорировать меры безопасности.

Статистика коронавируса в мире 31 июля

По статистике коронавируса в мире 31 июля болезнь зафиксирована у 17 238 832 человек.

Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигла 152 040 человек, что на 60 тыс. больше, чем у Бразилии, которая на втором месте — 91 263 жертвы.