Статистика коронавируса в мире на 1 августа говорит о 17 591 968 больных, за сутки заболело более 350 тыс. человек.
В то же время выздоровели полностью 11 162 902 пациента. Умерло от коронавируса 679 439 человек.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 4 562 038;
- Бразилия — 2 662 485;
- Индия — 1 695 988;
- Россия — 838 461;
- Южная Африка — 493 183.
Страны с наибольшим количеством смертей от коронавируса:
- США — 153 314;
- Бразилия — 92 475;
- Мексика — 46 688;
- Великобритания — 46 204;
- Индия — 36 511.
Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:
- США — 70 904;
- Индия — 57 704;
- Бразилия — 52 509;
- Южная Африка — 11 014;
- Колумбия — 9 488.
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Карантин в других странах
Дания впервые вводит рекомендацию на ношение масок в общественном транспорте и там, где трудно соблюдать дистанцию.
Великобритания отложила запланированное ослабление коронавирусных ограничений на две недели и с 8 августа введет обязательный масочный режим в закрытых общественных пространствах.
Польша намерена усилить штрафы, если люди будут игнорировать меры безопасности.
Статистика коронавируса в мире 31 июля
По статистике коронавируса в мире 31 июля болезнь зафиксирована у 17 238 832 человек.
Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигла 152 040 человек, что на 60 тыс. больше, чем у Бразилии, которая на втором месте — 91 263 жертвы.