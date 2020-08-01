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Коронавирус в мире: количество больных на 1 августа

1 августа 2020, 10:07
Юлія Клєцова
Коронавирус в мире: количество больных на 1 августа

Статистика коронавируса в мире на 1 августа говорит о 17 591 968 больных, за сутки заболело более 350 тыс. человек.

В то же время выздоровели полностью 11 162 902 пациента. Умерло от коронавируса 679 439 человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

  • США — 4 562 038;
  • Бразилия — 2 662 485;
  • Индия — 1 695 988;
  • Россия — 838 461;
  • Южная Африка — 493 183.

Страны с наибольшим количеством смертей от коронавируса:

  • США — 153 314;
  • Бразилия — 92 475;
  • Мексика — 46 688;
  • Великобритания — 46 204;
  • Индия — 36 511.

Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

  • США — 70 904;
  • Индия — 57 704;
  • Бразилия — 52 509;
  • Южная Африка —  11 014;
  • Колумбия — 9 488.

Читайте: Коронавирус в мире: карта и статистика распространения

Карантин в других странах

Дания впервые вводит рекомендацию на ношение масок в общественном транспорте и там, где трудно соблюдать дистанцию.

Великобритания отложила запланированное ослабление коронавирусных ограничений на две недели и с 8 августа введет обязательный масочный режим в закрытых общественных пространствах.

Польша намерена усилить штрафы, если люди будут игнорировать меры безопасности.

Статистика коронавируса в мире 31 июля

По статистике коронавируса в мире 31 июля болезнь зафиксирована у 17 238 832 человек.

Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигла 152 040 человек, что на 60 тыс. больше, чем у Бразилии, которая на втором месте — 91 263 жертвы.

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