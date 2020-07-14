Статистика коронавируса в мире на 14 июля свидетельствует о 1 3158 578 инфицированных пациентов с диагнозом Covid-19. За сутки заболело более 280 тыс. человек.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в мире умерло 573 475 пациентов. Однако 7 663 746 человек полностью выздоровели от болезни.

Страны-лидеры по количеству больных Covid-19:

США — 3 458 084;

Бразилия — 1 867 841;

Индия — 907 645;

Россия — 733 699;

Перу — 326 326.

Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:

США — 138 042;

Бразилия — 72 234;

Великобритания — 44 830;

Мехико — 35 006;

Италия — 34 967.

Страны с наибольшим суточным приростом больных Covid-19:

США — 44 089;

Индия — 28 189;

Россия — 6 537;

Мехико — 4 482;

Бангладеш — 3 099.

Украина сейчас на 36 месте из 215 стран по количеству больных Covid-19 — между ОАЭ и Нидерландами. По состоянию на 14 июля в стране зафиксировано 54 133 больных.

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Карантин в других странах

Правительство Венгрии с 15 июля введет жесткие ограничения на границах, чтобы не допустить новой волны распространения коронавируса. Въезд из стран красной зоны, в частности Украины, запрещен.

В то же время Норвегия с 15 июля открывает границы для 26 стран Европы. Украина также нет в списках.

Коронавируса в мире 13 июля

По состоянию на 13 июля коронавирус в мире обнаружено у 112 877 551 больных.

Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигла 135 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем в Бразилии, на втором месте — 72 тыс. жертв.