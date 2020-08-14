По состоянию на 14 августа в мире зафиксировано 20 778 947 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, за минувшие сутки более 157 тыс. новых случаев.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 753 283 пациента, за сутки более 6 тыс. больных.

В целом излечились от болезни 12 935 209 человек.

Лидеры по количеству больных Covid-19:

США — 5 248 678;

Бразилия — 3 164 785;

Индия — 2 396 637;

Россия — 905 762;

Южная Африка — 572 865.

Лидеры по количеству летальных исходов:

США — 167 097;

Бразилия — 104 201;

Мексика — 55 293;

Индия — 47 033;

Великобритания — 46 791;

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По количеству больных коронавирусом Украина занимает 32 место — между Китаем и Швецией.

Карантин в мире

Страны Европейского Союза до сих пор не открыли свои границы для Украины. Зато Украина вернула Австрию в зеленую зону. Это означает, что въезд для граждан этой страны доступен без тестов и самоизоляции.

Но они должны иметь страховку, которая покрывает Covid-19.

А вот Польша обновила перечень лиц, которые могут не проходить карантин после въезда в страну.

В частности, это касается тех, кто прилетает из Украины в Польшу на самолете, водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, лиц, получающих образование в Польше, работников дипломатических и консульских учреждений.

Коронавирус в мире

Для сравнения, по состоянию на 13 августа коронавирус в мире обнаружили у 20 620 847 пациентов.

От осложнений, вызванных Covid-19, в мире умерли 747 тыс. пациентов. Антилидером по количеству больных остаются США и Бразилия.