По состоянию на 14 августа в мире зафиксировано 20 778 947 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, за минувшие сутки более 157 тыс. новых случаев.
От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 753 283 пациента, за сутки более 6 тыс. больных.
В целом излечились от болезни 12 935 209 человек.
Лидеры по количеству больных Covid-19:
- США — 5 248 678;
- Бразилия — 3 164 785;
- Индия — 2 396 637;
- Россия — 905 762;
- Южная Африка — 572 865.
Лидеры по количеству летальных исходов:
- США — 167 097;
- Бразилия — 104 201;
- Мексика — 55 293;
- Индия — 47 033;
- Великобритания — 46 791;
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По количеству больных коронавирусом Украина занимает 32 место — между Китаем и Швецией.
Карантин в мире
Страны Европейского Союза до сих пор не открыли свои границы для Украины. Зато Украина вернула Австрию в зеленую зону. Это означает, что въезд для граждан этой страны доступен без тестов и самоизоляции.
Но они должны иметь страховку, которая покрывает Covid-19.
А вот Польша обновила перечень лиц, которые могут не проходить карантин после въезда в страну.
В частности, это касается тех, кто прилетает из Украины в Польшу на самолете, водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, лиц, получающих образование в Польше, работников дипломатических и консульских учреждений.
Коронавирус в мире
Для сравнения, по состоянию на 13 августа коронавирус в мире обнаружили у 20 620 847 пациентов.
От осложнений, вызванных Covid-19, в мире умерли 747 тыс. пациентов. Антилидером по количеству больных остаются США и Бразилия.