Статистика коронавируса в мире на 19 июля говорит о 14 288 689 больных, за сутки заболело еще 182 тыс. человек.

В то же время выздоровели полностью 8 618 105 пациентов. Умерло от коронавируса 602 138 человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 3 711 413;

Бразилия — 2 074 860;

Индия — 1 077 781;

Россия — 764 215;

Южная Африка — 350 879.

Страны с наибольшим количество смертей от коронавируса:

США — 140 119;

Бразилия — 78 772;

Великобритания — 45 358;

Мексика — 38 888;

Италия — 35 042.

Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

США — 63 529;

Индия — 37 407

Бразилия — 26 549;

Южная Африка — 13 285;

Колумбия — 8 560.

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По количеству больных Украина занимает 36 место — между Боливией и ОАЭ. По состоянию на 18 июля в стране зафиксировано 58 111 больных.

Карантин в других странах

С 15 июля Норвегия отменила ограничения на поездки в и из более 20 европейских стран. В частности, для Франции, Германии, Великобритании, а также для трех регионов Швеции.

В большинстве стран карантин начинают усиливать после введенных ослаблений.

Каталония ввела локальные ограничения из-за роста случаев коронавируса. Жителям запретили собираться группами более 10 человек.

Жителям Барселоны, ее пригородов, было предложено делать покупки онлайн и покидать свой дом только для того, чтобы попасть на работу или посетить врача.

Италия запретила воздушные, автомобильные и железнодорожные перевозки из Сербии, Черногории и Косово.

В Румынии третий день подряд зарегистрировали рекордный прирост больных коронавирусом. За последние сутки подтвердили 889 новых заражений. Всего зарегистрирован 36 691 случай.

Страна продлила запрет на въезд до 15 августа, но разрешила транзит.

По состоянию на 18 июля в мире было зафиксировано 14 106 753 больных.

Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигла 139 266 человек, что почти вдвое больше, чем у Бразилии, которая на втором месте — 77 851 жертва.