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Коронавирус в мире: количество больных на 21 августа

21 августа, 06:51 Юлія Клєцова
Коронавирус в мире: количество больных на 21 августа

Статистика коронавируса в мире на 21 августа говорит о 22 589 017 больных, за сутки заболело более 260 тыс. человек.

В то же время выздоровели полностью 15 515 681 пациент. Умерло от коронавируса 792 475 человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

  • США — 5 573 517;
  • Бразилия — 3 501 975;
  • Индия — 2 836 925;
  • Россия — 939 833;
  • Южная Африка — 599 940.

Страны с наибольшим количеством смертей от коронавируса:

  • США — 174 248;
  • Бразилия — 112 304;
  • Мексика — 59 106;
  • Индия — 53 866;
  • Великобритания — 41 489.

Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

  • Индия — 68 507;
  • США — 45 341;
  • Бразилия — 44 684;
  • Колумбия — 11 541;
  • Перу —  8 639.

Читайте: Коронавирус в мире: карта и статистика распространения

Карантин в других странах

С 1 сентября Египет вводит обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус. Его должны будут сделать все туристы, прибывающие в страну.

С 22 августа Норвегия вводит 10-дневный карантин для всех путешественников из Великобритании, Австрии, Греции и Ирландии в связи с ростом числа случаев коронавируса в этих странах.

С сентября правительство Венгрии готовится ужесточить правила въезда в страну из-за роста числа случаев коронавируса в Европе. Венгров предупредили о том, что с 1 сентября не стоит планировать отдых за границей.

Статистика коронавируса в мире 20 августа

По статистике коронавируса в мире 20 августа болезнь зафиксирована у 22 325 761 человека.

Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигла 173 125 человек.

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Коронавірус Covid-19
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