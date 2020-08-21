Статистика коронавируса в мире на 21 августа говорит о 22 589 017 больных, за сутки заболело более 260 тыс. человек.

В то же время выздоровели полностью 15 515 681 пациент. Умерло от коронавируса 792 475 человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 5 573 517;

Бразилия — 3 501 975;

Индия — 2 836 925;

Россия — 939 833;

Южная Африка — 599 940.

Страны с наибольшим количеством смертей от коронавируса:

США — 174 248;

Бразилия — 112 304;

Мексика — 59 106;

Индия — 53 866;

Великобритания — 41 489.

Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

Индия — 68 507;

США — 45 341;

Бразилия — 44 684;

Колумбия — 11 541;

Перу — 8 639.

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Карантин в других странах

С 1 сентября Египет вводит обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус. Его должны будут сделать все туристы, прибывающие в страну.

С 22 августа Норвегия вводит 10-дневный карантин для всех путешественников из Великобритании, Австрии, Греции и Ирландии в связи с ростом числа случаев коронавируса в этих странах.

С сентября правительство Венгрии готовится ужесточить правила въезда в страну из-за роста числа случаев коронавируса в Европе. Венгров предупредили о том, что с 1 сентября не стоит планировать отдых за границей.

Статистика коронавируса в мире 20 августа

По статистике коронавируса в мире 20 августа болезнь зафиксирована у 22 325 761 человека.

Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигла 173 125 человек.