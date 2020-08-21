Статистика коронавируса в мире на 21 августа говорит о 22 589 017 больных, за сутки заболело более 260 тыс. человек.
В то же время выздоровели полностью 15 515 681 пациент. Умерло от коронавируса 792 475 человек.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 5 573 517;
- Бразилия — 3 501 975;
- Индия — 2 836 925;
- Россия — 939 833;
- Южная Африка — 599 940.
Страны с наибольшим количеством смертей от коронавируса:
- США — 174 248;
- Бразилия — 112 304;
- Мексика — 59 106;
- Индия — 53 866;
- Великобритания — 41 489.
Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:
- Индия — 68 507;
- США — 45 341;
- Бразилия — 44 684;
- Колумбия — 11 541;
- Перу — 8 639.
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Карантин в других странах
С 1 сентября Египет вводит обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус. Его должны будут сделать все туристы, прибывающие в страну.
С 22 августа Норвегия вводит 10-дневный карантин для всех путешественников из Великобритании, Австрии, Греции и Ирландии в связи с ростом числа случаев коронавируса в этих странах.
С сентября правительство Венгрии готовится ужесточить правила въезда в страну из-за роста числа случаев коронавируса в Европе. Венгров предупредили о том, что с 1 сентября не стоит планировать отдых за границей.
Статистика коронавируса в мире 20 августа
По статистике коронавируса в мире 20 августа болезнь зафиксирована у 22 325 761 человека.
Лидерами по количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество умерших от Covid-19 достигла 173 125 человек.