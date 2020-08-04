В целом по состоянию на 4 августа в мире зафиксирован 18 193 291 случай инфицирования коронавирусом, за сутки заболели более 175 тыс. человек.

С начала эпидемии выздоровели 10 852 611 пациентов, из которых 2 093 405 – в Бразилии. От осложнений, вызванных Covid-19, умеро 691 642 человека.

Где больше всего больных Covid-19:

США – 4 712 724;

Бразилия – 2 733 677;

Индия – 1 803 695;

Россия – 854 641;

Южная Африка – 516 862.

Страны-лидеры по количеству смертей от коронавируса:

США – 155 388;

Бразилия – 94 104;

Мексика – 48 012;

Великобритания – 46 295;

Индия – 38 135.

Украина в списке стран по количеству зараженных на 33 месте – между Оманом и Израилем.

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Карантин в мире

В Германии впервые после начала эпидемии начали открывать школы. На северы страны 3 августа 152 тыс. детей вернулись к учебе.

Для минимизации риска заражения учеников разделили на группы, которые не должны смешиваться. Внутри этих групп отменили правила дистанцирования, но в школах всем нужно носить маски в коридорах.

Чехию разделили на четыре карантинные зоны: белую, зеленую, желтую и красною. При этом в стране нет желтых и красных районов, в основном зеленые и белые. Белый цвет означает нулевой или незначительный риск заражения, а зеленый – возникновение заболевания без передачи в обществе.

Коронавирус в мире

За 3 августа коронавирусом в мире заболели более 150 тыс. человек, а выздоровели 10 649 108 пациентов.

Жертвами Covid-19 стали 688 350 человек. Антилидерами за главными показателями остаются США и Бразилия.