В целом по состоянию на 4 августа в мире зафиксирован 18 193 291 случай инфицирования коронавирусом, за сутки заболели более 175 тыс. человек.
С начала эпидемии выздоровели 10 852 611 пациентов, из которых 2 093 405 – в Бразилии. От осложнений, вызванных Covid-19, умеро 691 642 человека.
Где больше всего больных Covid-19:
- США – 4 712 724;
- Бразилия – 2 733 677;
- Индия – 1 803 695;
- Россия – 854 641;
- Южная Африка – 516 862.
Страны-лидеры по количеству смертей от коронавируса:
- США – 155 388;
- Бразилия – 94 104;
- Мексика – 48 012;
- Великобритания – 46 295;
- Индия – 38 135.
Украина в списке стран по количеству зараженных на 33 месте – между Оманом и Израилем.
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Карантин в мире
В Германии впервые после начала эпидемии начали открывать школы. На северы страны 3 августа 152 тыс. детей вернулись к учебе.
Для минимизации риска заражения учеников разделили на группы, которые не должны смешиваться. Внутри этих групп отменили правила дистанцирования, но в школах всем нужно носить маски в коридорах.
Чехию разделили на четыре карантинные зоны: белую, зеленую, желтую и красною. При этом в стране нет желтых и красных районов, в основном зеленые и белые. Белый цвет означает нулевой или незначительный риск заражения, а зеленый – возникновение заболевания без передачи в обществе.
Коронавирус в мире
За 3 августа коронавирусом в мире заболели более 150 тыс. человек, а выздоровели 10 649 108 пациентов.
Жертвами Covid-19 стали 688 350 человек. Антилидерами за главными показателями остаются США и Бразилия.