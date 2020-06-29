Общее число случаев коронавируса превысило отметку в 10 млн, а количество смертей возросло до более 500 тыс. человек.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, число зараженных по всему миру достигло 10 145 791 человека. При этом от Covid-19 уже скончались 501 893 человека.

По числу заражений лидирует США — здесь 2 548 996 подтвержденных случаев заболевания. Умерли 125 763 человека.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 2 548 996;

Бразилия — 1 344 143;

Россия — 633 563;

Индия — 548 318;

Великобритания — 312 640.

Количество смертей от коронавируса:

США — 125 763;

Бразилия — 57 622;

Великобритания — 43 634;

Италия — 34 738;

Франция — 29 781.

По состоянию на 29 июня Украина находится на 34 месте рейтинга количества инфицирований коронавирусом (43 856 случаев по состоянию на 28 июня).

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Коронавирус в мире — детально

Растет беспокойство по поводу возобновления активности болезни в нескольких странах, особенно в США, где число инфицирований растет в 29 из 50 штатов.

Китай ввел строгий карантин для почти полумиллиона человек в провинции, окружающей столицу, Пекин, чтобы сдержать новую вспышку коронавируса.

В Израиле, где также недавно произошел всплеск, группа, консультирующая совет национальной безопасности по вспышке коронавируса, заявила, что страна “потеряла контроль над пандемией”, так как число новых случаев возросло.

Для сравнения, по состоянию на 28 июня коронавирусом в мире заболели 9 955 495 человек.