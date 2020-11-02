По данным Университета Джона Хопкинса, количество случаев инфицирования коронавирусом по состоянию на 2 ноября во всем мире достигло 46 437 615.

Общее количество погибших во всем мире достигло 1 199 693 человек.

Эпицентром вируса остаются США, где было подтверждено 9 201 500 случаев Covid-19.

На сегодняшний день 230 967 человек умерли в этой стране после положительного результата теста на коронавирус.

По количеству случаев коронавируса за США следуют Индия (8 184 082), Бразилия (5 545 705), Россия (1 624 648) и Франция (1 458 999).

Украина находится на 21 месте по числу заражений в мире (407 573 случаев коронавируса по состоянию на 1 ноября).

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Коронавирус в мире — подробно

Законодатели в Великобритании в среду будут обсуждать и голосовать по плану премьер-министра Бориса Джонсона вернуть в Англии строгий карантин.

Джонсон предлагает, чтобы карантин начался в четверг и длился четыре недели.

Британский политик Майкл Гоув в воскресенье признал, что срок локдауна, который могут ввести в Англии в четверг, может быть продлен, если уровень заражения не снизится в достаточной мере.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что отправился на самоизоляцию после того, как стало известно о его контакте с инфицированным коронавирусом.

Также на самоизоляцию ушел премьер-министр Грузии Георгий Гахар, который сообщил в воскресенье, что вынужден сделать это из-за того, что у одного из его сотрудников выявлен коронавирус.