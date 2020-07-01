Коронавирус в Институте рака: на карантин закрыли еще одно отделение

У 57-летней пациентки отделения урологии Национального института рака обнаружили коронавирус, поэтому с 30 июня оно на карантине.

Об этом Фактам ICTV рассказал и. о. директора Национального института рака Александр Яцына.

По его словам, женщину госпитализировали для проведения операции, ей сделали ПЦР-тест, который подтвердил Covid-19.

— Пациентка не была в контакте с другими больными, поскольку в палате одна. Однако, чтобы обезопасить других пациентов, мы их выписываем. По состоянию на утро в отделении еще остаются 10 больных, двое из которых — после операций. К выписке их готовим на пятницу, а затем будем проводить мероприятия по дезинфекции, — отметил Яцына.

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Сейчас на вероятность заражения коронавирусом проверяют тех, кто контактировал с пациенткой — это около 20 медработников.

Это уже вторая вспышка коронавируса в Институте рака. В начале мая закрыли на карантин отделение опухолей органов грудной полости.

Тогда Covid-19 подтвердили у пациентки. Впоследствии тест показал наличие коронавируса еще и у врача. У нее не было симптомов, она находилась дома на самоизоляции.